GELARAN MTV Europe Music Awards (EMA) belum lama ini diselenggarakan di Budapest, Hungaria. Tak hanya bicara penghargaan, busana yang dipakai para musisi juga mencuri perhatian.

Seperti biasa, para musisi yang hadir berpose di karpet merah MTV EMA 2021. Siapa saja artis yang dilabeli dengan busana terbaik MTV EMA 2021? Merangkum Cosmopolitan, Kamis (18/11/2021) berikut Best Dressed di MTV EMA 2021.

1. Saweetie

Sebagai host utama, Saweetie tampil all out semalam. Rapper ini datang dan berpose di karpet merah dalam balutan gaun halter neck bling-bling warna hitam dan coklat keemasan keluaran Givenchy dengan aksen tassles yang memberikan kesan feminin.

2. Griff





Tampil memukau dengan mengenakan pearl dress warna lavender yang unik sekaligus cantik. Aksen detail renda-renda makin membuat tampilan Griff romantis dan klasik.

3. Manu Gavassi





Penyanyi dan penulis lagu asal Brasil satu ini pilih tampilan gaya out of the book. Dress satin warna cream whita dari Prada dipadukan bersama sepatu boots militer warna hitam, memberi kesan rebel.

4. Rita Ora

Semalam Rita Ora pilih warna aman, serba hitam. Memadukan atasan tube top bulu-bulu dengan celana panjang slim-fit hitam. Aksen ekor bulu-bulu panjang yang menjuntai, membuat outfit Rita Ora ini jadi terlihat dramatis. 5. Winnie Harlow

Di antara banyaknya busana warna gelap semalam, model terkenal satu ini berpose di karpet merah dengan busana warna eye-cathing. Winnie terlihat keren dalam balutan kombinasi crop top dan rok mini warna biru elektrik. Dipasangkan bersama sepatu strap heels warna serupa, tapi hanya dengan kaus kaki panjang yang sengaja hanya dikenakan di satu sisi saja. 6. Kim Petras

Outfit red carpet musisi satu ini disebutkan tak pernah mengecewakan. Contohnya semalam, Petras terlihat keren dengan memakai busana berkonsep inspirasi ala biker. Long hoodie dress tartan warna kuning hitam ditumpuk bersama jaket kulit hitam dan sepatu boots kulit model knee-high.