ARIZONA - Kabar bahagia datang dari Rihanna. Pelantun Umbrella tersebut mengandung anak keduanya kurang dari setahun dari kelahiran anak pertamanya, pada 13 Mei 2022.

Hal itu diketahui saat penyanyi 34 tahun itu tampil di Super Bowl Halftime, pada 12 Februari 2023. Dia membuka penampilannya dengan menyanyikan B--- Better Have My Money, Run This Town, dan Umbrella.

BACA JUGA:Rihanna Tak Terima Bayaran Saat Tampil di Super Bowl

Menariknya, dalam penampilan tersebut dia mengenakan jumpsuit merah dan membuka resletingnya. Hal itu membuat perut buncitnya terlihat di balik bodysuit ketat dan bandeau yang dikenakannya.

Rihanna terlihat mengelus perutnya dalam penampilan tersebut. Mengutip People, Senin (13/2/2023), perwakilan Rihanna mengonfirmasi kehamilan kedua kekasih rapper A$AP Rocky tersebut.

Pelantun Diamonds tersebut pertama kali mengumumkan kehamilan pertamanya pada Januari 2022. Kala itu, dia merilis foto mesra bersama A$AP Rocky di jalanan Kota New York sambil memperlihatkan perut buncitnya.

“Dia sangat antusias dengan kehamilan itu. Dia melakukan semua kegiatannya meski sedang hamil. Jadi tidak ada perbedaan,” ungkap sumber dekat pasangan ini kepada People kala itu.

BACA JUGA:Klarifikasi Tessa Kaunang Terkait Isu Tidur Bareng Calon Suami Dewi Perssik

Follow Berita Okezone di Google News

Rihanna sempat mengungkapkan kehidupannya sebagai seorang ibu dalam podcast The Process with Nate Burleson. Dia menjelaskan, kini hidupnya hanya tentang anak dan mulai melupakan berbagai hal yang dahulu dianggapnya penting. “Semuanya berbeda sekarang. Hidup sebelum putraku lahir sempat terasa sangat kabur. Namun kini, semua terasa lebih baik berkat dia,” tutur Rihanna menambahkan.* BACA JUGA:Gita Savitri Kembali Disindir Netizen, Usai Nikita Willy Unggah Foto Selfie