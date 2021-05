JAKARTA - Sejalan dengan visi untuk mewujudkan Indonesia Maju, SMA Pradita Dirgantara didirikan dengan semangat yang sama. Indonesia Maju hanya dapat diraih dengan menyiapkan generasi yang unggul, cerdas, terampil, memiliki karakter yang kuat, mampu bekerja sama serta memegang teguh jati diri Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Demikian disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada acara Wisuda Siswa SMA Pradita Dirgantara Angkatan ke-1 di gedung Auditorium SMA Pradita Dirgantara, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (4/5/2021).

"Saya merasa bangga dan mengucapkan selamat atas kelulusan siswa-siswi SMA Pradita Dirgantara. Selamat melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di berbagai perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri,” tutur Panglima TNI.

Hadi memaparkan, para mantan siswa SMA Pradita Dirgantara haruslah melangkah menatap masa depan dan berjuang dijenjang berikutnya. Semua bekal yang diterima selama melaksanakan pendidikan baik akademik, hingga berbagai pengalaman dalam berorganisasi dan berkompetisi adalah modal dasar untuk terus mengukir prestasi.

"Berbagai prestasi nasional maupun internasional yang telah diraih selama di SMA Pradita Dirgantara adalah jerih payah dan kerja keras menjadi yang terbaik dalam kompetisi bukanlah hal yang mudah,” tuturnya.

Menurut Panglima TNI, menjadi yang terbaik adalah buah ketekunan, pengorbanan, dan komitmen para siswa, bimbingan par pengajar serta dukungan dari orang tua. Pendidikan, sambungnya, merupakan kunci bagi kemajuan bangsa dan bahtera yang akan membawa keunggulan Indonesia di tengah perubahan dan kompetisi global.

"Tetaplah menjadi bangsa Indonesia yang bermartabat, santun dan berbudi luhur. Karena kecerdasan saja tidak cukup untuk menjadi bekal pemimpin masa depan. Knowledge is power, but character is more,” pungkasnya.