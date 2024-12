RESPONS Rafael Struick melihat pemain Timnas Indonesia dihajar personel Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup (AMEC) 2024 menjadi salah satu artikel yang paling banyak diakses pembaca Okezone pada Selasa, 10 Desember 2024. Rafael Struick seakan kaget melihat kasarnya para pemain Timnas Myanmar, sesuatu yang mungkin jarang ditemukannya semasa berkarier di Eropa.

Bukan hanya dari Timnas Indonesia, fakta-fakta dari Jenderal Kopassus Adik Krishna Murti yang diangkat menjadi Pangkostrad juga banyak dicari para Okezoners. Lantas, apa saja berita terpopuler yang ada di Okezone sepanjang Selasa, 10 Desember 2024?

Berikut 5 berita terpopuler di Okezone pada Selasa, 10 Desember 2024:

1. Rafael Struick Kaget Lihat Pemain Timnas Indonesia Dihajar Personel Myanmar





Rafael Struick duduk di bangku cadangan saat babak pertama laga Myanmar vs Timnas Indonesia digelar. Duduk di bench membuatnya melihat beberapa momen mengejutkan di paruh pertama.

Penyerang milik Brisbane Roar itu menjadi saksi ketika kaki pemain Myanmar Menyentuh wajah bomber Timnas Indonesia, Arkhan Kaka. Tak sampai di situ, Rafael Struick juga melihat jelas ketika kepala Marselino Ferdinan dihajar bola oleh pemain Myanmar. Lantas, apa respons Rafael Struick?

2. Fakta Jenderal Kopassus Adik Krishna Murti





Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memercayakan posisi Pangkostrad kepada Letjen TNI Mohammad Fadjar. Posisi ini diemban Letjen TNI Mohammad Fadjar setelah menggantikan Letjen TNI Mohamad Hasan yang dimutasi sebagai Komandan Kodiklat TNI.

Usut punya usut, Letjen TNI Mohammad Fadjar ternyata adalah adik dari Irjen Pol Khrisna Murti, sosok yang sempat viral pada awal 2016 saat menangani kasus bom sarinah dan kopi sianida. Apa saja fakta-fakta yang tersaji dari seorang Letjen TNI Mohammad Fadjar?

3. Cara Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH Desember 2024





Pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH) akan mencairkan Bantuan Sosial (Bansos) pada Desember 2024. PKH merupakan bantuan pemerintah yang ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan di Indonesia, terutama yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Jumlah bantuan PKH yang diterima bervariasi. Sebut saja ibu hamil yang mendapatkan Rp3.000.000 per tahun, anak usia dini yang juga menerima Rp3.000.000 per tahun, serta anak di jenjang pendidikan yang memperoleh bantuan sesuai tingkatannya. Bagi penyandang disabilitas dan lansia, besaran bantuannya adalah Rp2.400.000 per tahun.

4. Potret dan Profil Clara Shinta yang Dikaitkan Video Gus Miftah

Clara Shinta menjadi salah satu yang vokal ketika ada pedagang es teh yang dihina oleh Gus Miftah. Ia pun angkat bicara di akun media sosialnya dan mengatakan apa yang dilakukan Gus Miftah kelewat batas. Sosok Clara Shinta booming dalam beberapa tahun terakhir karena eksis di media sosial. Sederet bisnis pun dimilikinya saat ini sehingga jika menggunakan bahasa kekinian layak disebut independent woman.

Asri Welas dan Galiech Ridha Rahardja mencapai kesepakatan bersama atas perceraian mereka. Selain menyerahkan hak asuh atas ketiga anak mereka kepada Asri Welas, Galiech juga sepakat soal nominal nafkah ketiga anak mereka. Menurut Sifra Panggabean selaku kuasa hukum keduanya mengatakan, Galiech sepakat memenuhi kebutuhan dasar anak-anaknya sebesar Rp5 juta hingga Rp10 juta per anak per bulan.

