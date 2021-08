PANDEMI Covid-19 menimbulkan dampak bagi banyak orang, salah satunya yang paling terasa adalah terdampak secara ekonomi.

Banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, contohnya para pegawai perusahaan yang kini banyak dirumahkan. Membuat banyak orang kini beralih profesi, contohnya menjadi entrepreneur, mencoba peruntungan dengan membuka usaha sendiri.

Dari sekian banyak ragam bisnis, sebetulnya bisnis bidang apa yang tidak terlalu sulit untuk diadaptasi dengan keadaan saat ini tapi di saat yang sama juga tetap potensial dan menguntungkan?

Menjawab hal tersebut, MNC Portal Indonesia, bertanya pada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno. Sandi menjawab, dengan latar belakang dirinya sebagai pelaku bisnis, ia merekomendasikan usaha di bidang kuliner sebagai bisnis yang tidak terlalu sulit dan potensial.

“Selama kita masih punya perut dan mulut, menurut saya itu bisnis kuliner. Tapi kulinernya, harus punya nilai tambah dan harus masuk ke dalam era digitalisasi. Menurut saya itu yang paling mudah diadaptasi masyarakat. Do what you love and love what you do,” ujar Sandiaga, saat dijumpai Minggu (29/8/2021) di Padang, Sumatera Barat.

Selain bisnis kuliner, Sandiaga juga merekomendasikan masyarakat yang hendak berbisnis, untuk menjajal bidang fesyen. Sebab menurutnya, dunia industri fesyen punya pola yang dinamis dan beragam.

“Terakhir, mungkin bisnis fesyen. Sebab fesyen itu kan terus berkembang dan penuh variasi, jadi dengan ditambah kemampuan kita mendigitalisasi, fesyen ini juga bisa meningkat, “ tutupnya singkat.

