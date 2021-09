JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi upaya pemerintah dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Menurutnya, hal tersebut harus disikapi tidak hanya dengan optimisme namun juga harus membumi dengan benar-benar merealisasikan langkah kongkrit menuju ke arah tersebut.

Demikian diutarakannya saat berpidato dalam webinar The 4th Annual Scientific Symposium of Indonesian Collegians in Japan (ASSIGN) Indonesian outlook: The prospect of Indonesia toward Society 5.0 in succeeding Indonesia Golden Era 2045 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia di Jepang, Minggu (5/9/2021).

"Saya apresiasi optimisme menuju Indonesia Emas 2045. Membangun visi dan misi sebesar itu tidak mudah, dan tidaklah sederhana. Harus tetap membumi. Artinya harus tetap berpijak pada realitas bangsa saat ini. Saya optimistis dan realistis kita bisa menuju kesana, tapi saat ini Indonesia masih di tengah ketidakpastian karena pandemi Covid-19," ujar AHY.

Ketidakpastian karena Covid-19 sejak Maret 2020 sampai September 2021 atau lebih dari 1,5 tahun melanda Indonesia kata AHY amat memukul masyarakat Indonesia.

"Angka kasus positif Covid-19 naik turun, sangat sulit memprediksi kapan Covid-19 bisa segera berakhir," tutup AHY.

