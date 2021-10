JAKARTA - Rumah tangga Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka saat ini tengah berada di ujung tanduk. Selama 9 tahun menjalin kebersamaan sebagai sepasang suami istri, nyatanya tidak membuat pasangan ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara baik-baik.

Sebagai istri dan juga ibu, Dhena mengaku hanya memiliki tiga orang anak yang membuatnya selalu kuat untuk menjalani hidup, terlebih perceraiannya dengan Ijonk. Pasalnya, Dhena menganggap jika ketiga anak-anaknya adalah sumber kebahagiaan dalam hidupnya saat ini.

"Ya Tuhan, tolong berikanlah aku kekuatan untuk menjaga dan membesarkan ketiga anak yang telah dititipkan untukku. Karena bersama mereka adalah kebahagiaan yang tak ternilai, melebihi apapun di dunia ini," ungkap Dhena pada keterangan foto ketiga anaknya di Instagram Story.

Lewat unggahannya, Dhena mengaku bahwa dirinya rela bekerja keras demi untuk membahagiakan ketiga anak-anaknya. Ia bahkan selalu berharap agar segala urusan dan juga rezekinya bisa selalu dilancarkan, lantaran dirinya melakukan hal itu semata-mata demi buah hatinya.

"Kerja kerasku, rezeki ku itu semata hanya untuk ketiga buah hatiku yang sangat amat kucintai ini. Semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan dari segala urusan, Amiien," paparnya.

"Thank u for understanding my kiddos. Kalian sungguh anak yang pengertian dan penuh kasih sayang buat mama.. My life won't be the same without u guys," tandasnya.

(aln)