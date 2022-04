JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan side events pariwisata dan ekonomi kreatif guna mendukung pelaksanaan kegiatan Presidensi G20 di Indonesia.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan, ada dua kategori side event yang diluncurkan, yakni side event substantif dan side event non substantif.

"Side event substantif merupakan program-program yang sejalan dan terkait dengan isu-isu Tourism Working Group of G20 Presidency Indonesia. Sedangkan Non Substantif bertujuan mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia," kata Angela di acara launching side event G20 Parekraf di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Sementata side event substantif di antaranya Asian Venture Philanthropy Network (AVPN) Conference 2022 dengan tema Catalysing Action Towards The Asian Decade. Nantinya, AVPN Conference 2022 akan digelar selama 4 hari pada tanggal 21 - 24 Juni, di Bali International Convention Center (BICC).

Adapun side event yang kedua adalah International Wellness Tourism Conference & Festival (IWTCF) dengan tema A Sustainability Strategy For The World Tourism Recovery And Growth Through Wellness Tourism For All.

Lebih lanjut Angela mengatakan, pada side event Non Substantif, Kemenparekraf menyediakan paket wisata bagi delegasi untuk memaksimalkan kunjungan mereka di Indonesia. Informasi tentang paket wisata khusus ini dapat diakses di website resmi G-20. Saat ini, lebih dari 70 paket wisata tersebar di seluruh Bali, Lombok, Yogyakarta, danau Toba, Labuan Bajo, dan Bangka Belitung. "Ini akan menjadi kehormatan terbesar kami untuk dapat menunjukkan kepada delegasi mengenak keramahtamahan Indonesia di luar ruang rapat," katanya.