JADWAL Final Liga Konferensi Eropa 2021-2022 telah dirilis. Dua tim beda negara bakal saling berjibaku di partai puncak kompetisi kasta ketiga benua biru ini.

Laga Final Liga Konferensi Eropa 2021-2022 ini bakal digelar di Arena Kombetare, Tirana, Albania pada Kamis, 26 Mei 2022 pukul 02.00 WIB. Adapun kedua tim yang melenggang ke final adalah AS Roma dan Feyenoord Rotterdam.

Perjalanan AS Roma ke final pun patut diacungi jempol. Sebab, tim besutan Jose Mourinho itu sempat mengalami kesulitan sebelum tembus semfinal.

Ya, pada babak perempatfinal, AS Roma takluk dari Bodo/Glimt di leg pertama. Tentu hal tersebut membuat penggemar AS Roma ketir lantararan tim kesayangannya bisa gagal ke semifinal.

Namun, semua berubah, ketika AS Roma bermain di kandang sendiri. Saat itu, Giallorossi (julukan AS Roma) membungkam wakil Norwegia itu empat gol tanpa balas. Berkat hasil itu, AS Roma tembus ke semifinal dengan agregat 5-2.

Semenetara itu, di semifinal, AS Roma sukses membungkam utusan Inggris, Leicester City. Giallorossi unggul agregat 2-1 atas juara Liga Inggris 2015-2016 tersebut.

Harus puas berbagi angka 1-1 di leg pertama, Lorenzo Pellegrini dan kolega sukses menuai kemenangan di pertemuan kedua yang berlangsung pada Jumat (6/5/2022) dini hari WIB. Serigala Ibu Kota itu unggul lewat gol semata wayang Tammy Abraham pada menit ke-11. Gol Tammy Abraham itu cukup membawa AS Roma tembus ke Final Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Sementara itu, wakil Belanda, Feyenoord Rotterdam berhasil melenggang ke final usai mengandaskan utusan Prancis. Tim asuhan Arne Slot itu menang agregat 3-2 atas Olympique Marseille. Sebelumnya, Feyenoord sendiri sudah mengamankan kemenangan di leg pertama. Di leg kedua yang berlangsung Jumat (6/5/2022) dini hari WIB, Feyenoord mendapat banyak tekanan, ketika bertandang ke markas Olympique Marseille. Akan tetapi, Cyriel Dessers dan kolega mampu melewati gempuran tersebut hingga menyudahi leg kedua dengan skor imbang 0-0/ Hasil seri itu cukup melesatkan Feyenoord ke partai puncak Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Lantas siapa yang bakal menjadi juara kompetisi baru di benua biru ini, AS Roma atau Feyenoord? Berikut jadwal Final Liga Konferensi Eropa 2021-2022 AS Roma vs Feyenoord: Kamis, 26 Mei 2022 pukul 02.00 WIB