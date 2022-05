BOGOR - Lalu lintas di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor diberlakukan sistem one way. Sistem one way ini diperuntukan dari arah Jakarta menuju Puncak.

"Hari ini dari pukul 07.00 WIB tim kami sudah melakukan penyusuran dari atas (Puncak) untuk melaksanakan one way ke arah Puncak dari Jakarta," kata Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, kepada wartawan di Simpang Gadog, Jumat (6/5/2022).

Hari ini diprediksi akan terjadi kepadatan di Jalur Puncak. Karena bertepatan dengan akhir pekan dan one way di Tol Jakarta-Cikampek arah Jakarta.

"Kami prediksi hari ini terjadi peningkatan karena hari ini bersamaan dengan weekend kemudian bersamaan dengan one way Tol Cikampek menuju arah Jakarta," ujarnya.

"Sehingga kami mengantisipasi masyarakat yang menuju ke Bandung atau ke Cianjur ini akan berbarengan dengan masyarakat yang akan beriwisata ke wilayah Puncak," ungkapnya.

Karena itu, masyarakat yang akan menuju Cianjur dan Bandung dapat memilih jalur alternatif yakni Jonggol maupun Sukabumi. Begitu juga arus sebalikmya agar tidak agar terhindar dari kepadatan di Jalur Puncak. "Alternatif lain selain Puncak ada jalur Sukabumi untuk masyarakat yang menuju wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Sementara untuk masyarakat yang akan ke wilayah Cianjur dan Bandung dari Jakarta itu bisa mengunakan Jalur alternatif Jonggol," tutupnya.