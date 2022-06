JAKARTA - Pelayanan Bandara Soekarno-Hatta kembali mendapat pengakuan dunia dalam ajang Skytrax World Airport Award 2022 di Paris pads 16 Juni 2022. Pelayanan tersebut seperti attitude, friendliness dan efficiency staf.

Skytrax, lembaga independen di bidang aviasi yang berbasis di Inggrismengumumkan bahwa Bandara Soekarno-Hatta yang dikelola PT Angkasa Pura II berada di posisi 9 pada daftar Best Airport Staff in Asia 2022 pada kategori World’s Best Airport Staff di ajang Skytrax World Airport Award 2022.

Adapun posisi ke-9 pada daftar Best Airport Staff in Asia 2022 ini naik satu peringkat dibandingkan dengan pencapaian Bandara Soekarno-Hatta pada daftar Best Airport Staff in Asia 2021 yang berada di posisi ke-10.

President Director AP II Muhammad Awaluddin mengatakan, daftar Best Airport Staff yang dirilis Skytrax menggambarkan kualitas staf di suatu bandara dinilai sangat baik dari sikap melayani, keramahan melayani dan efisien dalam melayani.

“Kami sangat bersyukur di tengah tantangan hebat pandemi Covid-19 pada 2021, seluruh staf di Bandara Soekarno-Hatta dapat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada para penumpang pesawat. AP II bangga dan berterima kasih kepada seluruh frontliner yang bekerja tanpa lelah dan tanpa pamrih untuk memberikan yang terbaik bagi Bandara Soekarno-Hatta dan bagi masyarakat.” ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (18/6/2022).

“Penghargaan Best Airport Staff in Asia ini menilai kualitas dari seluruh staf frontliner di bandara, yaitu staf customer service atau info counters, staf imigrasi, staf keamanan atau aviation security, staf tenant komersial, dan staf lainnya yang langsung melayani pelanggan. Kami berterima kasih kepada seluruh stakeholder Bandara Soekarno-Hatta karena juga telah memberikan layanan terbaik kepada pelanggan,” ujar Muhammad Awaluddin.

Staf operasional dan pelayanan AP II di Bandara Soekarno-Hatta terdiri antara lain dari staf passenger service, terminal inspection service, land transportation assistance, digital service, facility care, airport helper, golf car assistance dan aviation security.

Kemudian, terdapat juga staf dari maskapai yang bertugas di check in counter, boarding lounge, arrival gate/hall, lalu juga staf imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina, lalu personel TNI/Polri, dan stakeholder lainnya. Staf di Bandara Soekarno-Hatta melayani masyarakat antara lain di Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Stasiun Kereta Bandara, dan shelter Kalayang atau Skytrain di masing-masing terminal serta di stasiun. “Seluruh stakeholder mampu berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik sehingga berhasil membawa Bandara Soekarno-Hatta berada di peringkat ke-9 dalam daftar Best Airport Staff in Asia 2022. Ini sungguh merupakan pencapaian yang patut disyukuri di tengah tantangan hebat pandemi COVID-19,” pungkasnya.