JAKARTA - Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri workshop Kabupaten-Kota (KaTa) Kreatif di Manado, Sulawesi Utara. Sandiaga pun bertemu dengan anak-anak band asal Manado.

Sandiaga berbincang dengan Indra Irot, gitaris dari The Badunk Band, salah satu band lokal di Sulawesi Utara. Di tengah perbincangannya Sandiaga mengatakan ada yang kurang dari penampilan personel band asal Manado ini.

"Ini musisi genre rock, rambutnya udah keren gondrong begitu, cuma ada satu nih yang kurang, itu sepatunya bukan buatan lokal," ujar Sandiaga, Jumat (29/7/2022).

Sandiaga langsung memberikan hadiah sepasang sepatu buatan lokal kepada Indra. Hal ini sebagai bentuk dukungan agar generasi muda lebih mencintai produk lokal buatan Indonesia.

"Ini biar sesuai dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang digagas Presiden Joko Widodo," ujar Sandiaga.

Setelah menerima sepatu dari Sandiaga, Indra menciptakan sebuah lagu untuk Sandiaga, Indra membawakan lagu itu langsung di hadapan Sandiaga. membalasnya dengan menciptakan sebuah lagu untuk Sandiaga.

"Tolong lagu tadi tidak hanya diciptakan satu paragraf, jadikan lagunya full terus nanti kita akan daftarkan HAKInya," kata Sandiaga.

Mendengar itu Indra menerima tawaran Sandiaga, ia akan menyelesaikan lagu untuk Sandiaga sampai nanti dibuatkan hak kekayaan intelektualnya.

"Ya seneng banget, Pak Sandi pemimpin yang humble dan asik, ketemu musisi yang rock and roll kayak kita itu udah pas banget," kata Indra.

Sandiaga juga mengajak anak muda di Manado dan Sulawesi Utara untuk bersama-sama mengembangkan sub sektor ekonomi kreatif musik.

"Hari ini di Kota Manado setelah 2017 ditetapkan sebagai sub sektor musik, kita memperkuat ekosistem ini, karena musik ini merupakan sub sektor yang menjadi konektor dari beberapa sub sektor ekonomi kreatif," ujar Sandiaga Uno.

Dia menyebutkan banyak sub sektor ekonomi kreatif yang berhubungan dengan sub sektor musik.

"Film harus ada musiknya, fashion harus ada musiknya, kalau kita menyantap kuliner lebih enak kalau ada musiknya juga. Jadi, ini adalah sektor yang sangat menjadi tulang punggung membuka peluang kerja bagi 1,1 juta lapangan kerja di seluruh Indonesia," tutur Sandiaga Uno.