JAKARTA - PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) akan mengumumkan kerja sama dengan beberapa startup lokal dan sejumlah investor.

Di mana mereka akan difasilitasi oleh emiten telekomunikasi pelat merah itu.

Adapun untuk pengumuman tersebut akan disampaikan saat gelaran G20.

Direktur Digital Business Telkom Indonesia, Fajrin Rasyid menyebut pihaknya berhasil memfasilitasi beberapa perusahaan rintisan dengan investor yang dianggap potensial.

"Ada beberapa kandidat startup dan investor yang berhasil kami makcomblang-kan, Insya Allah kalau lancar beberapa startup dan investor kami launch kerja sama. Perjanjian kerja sama antara startup dan investor ini di acara B20 di hari senin atau Selasa minggu depan sebagai rangkaian acara B20 dan G20 Summit," ujar Fajrin, Selasa (8/11/2022).

Langkah Telkom Indonesia memfasilitasi kerja sama startup lokal dan investor merupakan upaya pemerintah mengakselerasi ekosistem digital dalam negeri.

Skema akselerasi lain adalah pemerintah melalui Modal Ventura BUMN (Venture Capital) memberikan pendanaan kepada perusahaan rintisan.

Saat ini sudah ada 336 startup yang mendapat pendanaan dari Modal Ventura. Modal Ventura terdiri atas Mandiri Capital, BRI Ventures, MDI Ventures, Telkomsel Mitra Inovasi, dan BNI Ventures.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut 336 startup tersebut semula merupakan Soonicorn (soon to be unicorn), yang kini menjelma menjadi unicorn. Pernyataan Erick ini disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan BUMN Startup Day 2022.

Selain itu, pemerintah mewadahi startup melalui Merah Putih Fund yang sudah diresmikan Presiden beberapa waktu lalu. Erick memastikan pendanaan Merah Putih Fund difokuskan kepada Soonicorn agar menjadi unicorn.

Merah Putih Fund merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN untuk mendukung akselerasi startup lokal yang berpotensi menjadi unicorn, melalui kolaborasi bisnis dan modal.

Selain itu, juga membangun sinergi potensi solusi digital di berbagai sektor.