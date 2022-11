JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyelenggarakan Net Zero Summit 2022 di Bali Nusa Dua Convention Center dengan mengangkat tema Industrial Decarbonization at All Cost.

Acara ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Business 20 (B20) Summit 2022.

Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid dalam sambutannya menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi dunia saat ini dan masa mendatang adalah perubahan iklim.

"Oleh sebab itu saya sangat senang dengan respon komunitas global yang menyambut baik acara ini, karena ini merupakan penegasan bahwa sektor industri sudah mulai benar-benar terlibat dengan isu perubahan iklim," ucapnya saat Net Zero Summit 2022 yang dipantau melalui YouTube, Jumat (11/11/2022).

Dia melanjutkan bahwa sebaiknya kalangan industri mampu untuk mengubah cara mereka dalam melakukan bisnis dan berfokus pada pengurangan emisi karbon.

"Produk yang tidak memenuhi standar emisi rendah tidak akan termaafkan di pasar global. Kita harus mengubah cara kita berbisnis, menantang diri kita sendiri untuk beranjak dari kenyamanan berbisnis seperti biasa," ucapnya.

Namun Arsjad Rasjid menyadari bahwa perubahan tidak mungkin terjadi begitu saja, oleh sebab itu dibutuhkan regulasi yang kondusif, serta solusi energi bersih untuk menurunkan emisi dan pembiayaan. Serta untuk menutupi investasi dekarbonisasi industri. "Jadi dengan adanya pertemuan ini, kita harus memanfaatkan kesempatan langka untuk mempelajari cara menavigasi melalui dekarbonisasi industri," sambungnya. Dia juga menyerukan harapannya agar KTT ini dapat membantu mempercepat upaya dekarbonisasi industri. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia.