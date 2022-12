JAKARTA - Saat ini, masih ada 4 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem. Untuk itu, harus ada upaya untuk mengatasi masalah ini.

“Jumlahnya sekarang masih sekitar 4 juta penduduk Indonesia ini yang berada di dalam kemiskinan ekstrem dari sekitar 9 juta orang yang miskin,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dikutip dalam keterangannya saat menghadiri Promosi Desa Wisata Nusantara Tahun 2022, Jumat (16/12/2022).

Dirinya menegaskan dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran harus ada data by name, by address.

“Kemarin sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden setiap Desa itu sudah punya daftar by name, by address dengan nama dan alamat siapa yang dimaksud warga miskin ekstrem,” katanya.

Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) juga telah disediakan pemerintah. Data P3KE yang berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di-cross check dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.

Dengan ini, diharapkan berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.

Muhadjir meminta semua pihak agar mengawal pengentasan kemiskinan ekstrem ini. “Kemudian juga terutama kemiskinan ekstrem dan kemiskinan ekstrem inilah yang saya kira menjadi salah satu tugas yang harus dikawal oleh para aparat desa, bagaimana supaya di desanya jangan sampai ada masyarakat yang miskin ekstrem lagi.” “Kemiskinan ekstrem ini dibanding-bandingke dengan siapapun tetap miskin, itu namanya miskin ekstrem. Beda dengan kemiskinan relatif, orang bisa dibilang miskin ketika dibanding yang lainnya lagi sudah kelihatan agak kaya. Tapi kalau yang miskin ekstrem ini dengan siapapun dia tetap miskin, itulah yang dimaksud dengan ekstrem,” ungkap dia.