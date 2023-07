JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengungkapkan keunggulan ekonomi kreatif adalah fashion dan kuliner. Di mana dua sektor ini menyumbangkan sekitar 60% dari nilai tambah ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kita yaitu kuliner dan fashion, dari sektor ini bisa menyumbangkan sekitar 60 % nilai tambah ekonomi kreatif," kata Sandiaga, saat menjadi moderator pada Kajian Ekonomi series 10 Road To "Muslimah Creative Day 2023" di Rumah Dinas Kemenparekraf, Jakarta Selatan, Senin (1/7/2023).

Dengan keunggulan Fashion dan F&B yang diciptakan, maka bisa dikolaborasikan hingga penciptaan 4,4 juta lapangan kerja akan tercapai pada 2024, bahkan produk-produk bisa Go Global.

"Dari situ target 4,4 juta lapangan kerja bisa kita capai di tahun 2024. Keunggulan untuk mode fashion Indonesia Goes Global bisa dengan SCARF Media dan Sour Sally bisa disandingkan dengan program Indonesia Spice Up The World. Itu semua bisa dikolaborasikan sehingga akan Go Global," ungkap Sandiaga.

Sandiaga pun berharap sektor unggulan ini terus berinovasi, jika berhenti berinovasi maka apa yang dibangun akan runtuh dan tidak bisa bertahan di era yang penuh persaingan. Sandiaga bersama Kemenparekraf berkomitmen untuk terus mendorong agar semakin banyak event-event terselenggara di Tanah Air, karena terbukti secara nyata telah membuka banyak peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

