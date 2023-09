NETIZEN mengeluhkan Google Docs mendadak tidak bisa diakses di internet. Google Docs nampaknya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) setelah adanya notifikasi internet positif.

Sebagian besar netizen mengeluhkan bahwa Google Docs tidak bisa diakses karena masalah "Your connection is not private." Tidak sedikit juga yang mendapati status "Internet positif" saat membuka Docs.Google.com.

"SITUS INI DIBLOKIR. MAAF AKSES KE SITUS INI DIBLOKIR PEMERINTAH KARENA MENGANDUNG KONTEN NEGATIF." inilah yang terjadi jika membuka layanan Google Docs.

Internet positif sendiri, adalah mekanisme blokir situs-situs tertentu di internet yang tidak layak dipublikasikan oleh pemerintah. Biasanya, situs-situs yang diblokir mengandung berbagai konten negatif seperti pornografi, berita HOAX, SARA, dan masih banyak lagi.

"Domain docs dot google dot com ga bisa dibuka. Data semua kandidat gue di situ semua woe," kata salah satu netizen.

"Niat ngerjain pake Google Docs biar praktis malah dikerjain pemerintah sendiri," cuit netizen lain.

"GOOGLE DOCS DI BLOKIR JD INTERNET POSITIF DI INDIHOME @IndiHomeCare ini gimana ceritanya woy? Org kerja gimana ini? Mau bayar gaji gue lo?" Timpal yang lainnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun angkat bicara terhadap blokir Google Docs. Dijelaskan bahwa tidak tersedianya akses terhadap Google Docs bukan karena platform tersebut masuk daftar layanan yang diblokir, melainkan karena adanya masalah teknis. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong menyebut layanan Google Docs sudah kembali normal. Dengan demikian, kini aplikasi tersebut sudah bisa digunakan lagi. "Tidak masuk daftar blokir, hanya karena problem teknis. (Sekaran) sudah dipulihkan," ungkap dia dalam pesan singkat kepada MNC Portal Indonesia. BACA JUGA: 7 Potret Chen Giovani Soetanto, Menantu Hotman Paris dan Anak Pengusaha Nikel Bali

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.