LONDON - Layanan Kesehatan Nasional (NHS) Inggris pada Senin akan memulai uji coba terbesar di dunia untuk tes darah Galleri yang digunakan untuk mendeteksi lebih dari 50 jenis kanker sebelum gejala muncul.

Jenis tes darah itu merupakan tes unggulan yang dilakukan oleh perusahaan kesehatan dan bioteknologi Grail Inc.

Tes Galleri melihat DNA dalam darah pasien untuk menentukan apakah ada yang berasal dari sel kanker. Diagnosis dini kanker dapat menyebabkan tingkat kelangsungan hidup meningkat secara dramatis.

(Baca juga: Peringatan Tragedi 9/11, Rusia Sebut Terorisme Sebagai Ancaman Bersama)



NHS mengatakan ingin merekrut 140.000 sukarelawan di Inggris untuk melihat seberapa baik tes itu bekerja sebagai bagian dari uji coba pengendalian secara acak.

Setengah dari peserta uji coba akan segera diperiksa sampel darahnya dengan tes Galleri.

"Kami perlu mempelajari tes Galleri dengan hati-hati untuk mengetahui apakah tes tersebut dapat secara signifikan mengurangi jumlah kanker yang didiagnosis pada stadium akhir," kata Peter Sasieni, profesor ahli pencegahan kanker di King's College London.

(Baca juga: Iran Akan Izinkan Pengawas Nuklir PBB)



"Tes ini bisa menjadi pengubah cara (game changer) untuk deteksi dini kanker dan kami senang bisa memimpin penelitian penting ini," ujarnya.

Menurut NHS, kanker paru-paru sejauh ini merupakan penyebab paling umum kematian akibat kanker di Inggris. Sekitar seperlima dari semua kematian akibat kanker berasal dari kanker paru-paru.

Kanker paru-paru, usus, prostat dan payudara menyumbang 45 persen dari kematian akibat kanker di Inggris.

Perusahaan ilmu pengetahuan makhluk hidup Amerika Serikat, Illumina Inc, pada Agustus mengatakan telah menyelesaikan akuisisi Grail Inc senilai USD7,1 miliar AS (Rp100,8 triliun).

Illumina mengatakan akan mengoperasikan Grail secara terpisah dari bisnisnya.

(sst)