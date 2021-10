JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar petani pada September 2021 mengalami kenaikan. Begitu juga dengan harga gabah September 2021 yang mengalami kenaikan.

"Nilai Tukar Petani (NTP) nasional September 2021 sebesar 105,68 atau naik 0,96% dibanding NTP bulan sebelumnya. Kenaikan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,91% sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) turun sebesar 0,05%," ujar Kepala BPS Margo Yuwono dalam video virtual, Jumat (1/10/2021).

Secara nasional, NTP Januari–September 2021 sebesar 103,71 dengan nilai It sebesar 111,73 sedangkan Ib sebesar 107,73.

Kemudian, dari 1.734 transaksi penjualan gabah di 29 provinsi selama September 2021, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 64,59%, gabah kering giling (GKG) 20,13%; dan gabah luar kualitas 15,28%.

"Selama September 2021, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.548,00 per kg atau naik 2,25% dan di tingkat penggilingan Rp4.649,00 per kg atau naik 2,28% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya," tambah Margo.

Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.048,00 per kg atau naik 0,19% dan di tingkat penggilingan Rp5.164,00 per kg atau naik 0,32%. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.356,00 per kg atau naik 2,69% dan di tingkat penggilingan Rp4.483,00 per kg atau naik 3,27%.

"Selama September 2021, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.155 observasi beras di penggilingan pada 886 perusahaan penggilingan di 31 provinsi," ungkapnya.

Pada September 2021, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.456,00 per kg, turun sebesar 0,46% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp8.962,00 per kg atau naik sebesar 0,52%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp8.589,00 per kg atau turun sebesar 1,15%.