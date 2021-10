JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pesinetron Nikita Willy yang kini tengah mengandung buah hatinya yang pertama bersama Indra Priawan. Namun tampaknya kabar bahagia itu lebih dulu bocor ke publik, di luar dari rencana yang dibuat oleh Nikita Willy.

Pengakuan ini terlihat dari sebuah unggahan video di akun instagram Nikita Willy. Dalam video tersebut, Nikita Willy menceritakan awal mula niat nya untuk memberikan kabar bahagia ini kepada sang suami tepat di hari anniversary pernikahan mereka.

"I was supposed to let the secret out on our anniversary day, but the good news has been leaked. So happy (almost) anniversary soon to be daddy (Seharusnya aku membocorkan rahasia itu pada hari ulang tahun kita, tapi kabar baiknya telah bocor. Sangat senang (hampir) ulang tahun segera menjadi ayah)," tulis keterangan unggahan Nikita Willy dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (11/10/2021).

Diketahui, tampaknya Nikita Willy ingin menyampaikan kabar baik itu tepat di hari anniversary pernikahan mereka yang jatuh pada tanggal 16 Oktober 2021.

Sebagai informasi, usia kandungan Nikita Willy saat ini menginjak usia 14 minggu. Sementara, terlihat rekan artis pun masih ramai mengucapkan selamat untuk kehamilan anak pertama Nikita dan Indra, terlihat di unggahan tersebut. "Congratulations Mommy and Daddy To Be," tulis akun @didietmaulana. "Congrats @nikitawillyofficial94 and @indpriw ," tulis akun @lunamaya "Niki Congratulations," tulis akun @alicenorin. "so happy for you guys," tulis akun @titi_kamal