JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) meminta warga mewaspadai penyebaran Covid-19 saat liburan. Biasanya potensi penularan Covid-19 terjadi saat waktu liburan.

"Apabila ada masa libur, disitu potensi penyebaran meningkat. Terlebih sekarang ada pelonggaran sekali lagi mohon waspada, jangan kendor, jangan euforia jangan senang dulu jangan puas dulu walaupun hasilnya baik," kata Ariza di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Ia juga mengingatkan soal prediksi gelombang ketiga Covid-19. "Masa sekarang ini dalam beberapa bulan ke depan kita lebih taat dan disiplin lagi sekalipun ada pelonggaran mohon protokol kesehatan dilakukan dengan baik supaya tidak ada gelombang ketiga," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, berdasarkan data pada Kamis 21 Oktober 2021, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 24.725 spesimen.

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 21.758 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 89 positif dan 21.669 negatif. Selain itu, dilakukan pula tes Antigen hari ini sebanyak 21.889 orang dites, dengan hasil 10 positif dan 21.879 negatif.

Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan, target tes WHO adalah 1.000 orang dites PCR per sejuta penduduk per minggu (bukan spesimen), artinya target WHO untuk Jakarta adalah minimum 10.645 orang dites per minggu.

"Target ini telah Jakarta lampaui selama beberapa waktu. Dalam seminggu terakhir ada 137.116 orang dites PCR. Sementara itu, total tes PCR DKI Jakarta kini telah mencapai 626.682 per sejuta penduduk," terangnya.

