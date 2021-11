JAKARTA - RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat menyiagakan ribuan tenaga kesehatan (nakes). Hal itu untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Kita tetap stand by personel dan stand by materil kesehatan. Untuk personel tetap kita stand by kan tenaga kesehatan masih 1700an," kata Koordinator Humas RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kolonel Mintoro Sumego, Rabu (24/11/2021).

Sementara untuk stok obat-obatan, kata Mintoro masih aman hingga lima bulan ke depan. RSDC Wisma Atlet juga telah menggunakan oksigen central.

"Lalu, untuk material kesehatan alat kesehatan kita masih tetap kita pergunakan yang ada lalu saya juga menggunakan central oksigen dan obat-obatan yang ada kita siapkan untuk ketika ada lonjakan pasien kita masih bisa lima bulan ke depan," jelasnya.

Kendati demikian,Mintoro mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. "Pesan untuk masyarakat adalah bahwa Covid-19 ini belum selesai. Jadi tetap jangan abai protokol kesehatan tetap 3M dan menjaga 3T. Memerangi Covid ini tetap masyarakat tetap garda terdepan," tuturnya.

(Ari)