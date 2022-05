JAKARTA - Harga batu bara mengalami kenaikan di perdagangan Selasa sore. Menurut data pasar ICE Newcastle, harga batu bara untuk kontrak Juni 2022 menguat 8,23% mencapai USD401 per ton.

Pekan lalu, harga batu bara memang sempat ambrol hingga 12%. Pada perdagangan sebelumnya, harga emas hitam mengalami kenaikan 1,21%.

Baca Juga: Harga Batu Bara Rebound Jadi USD366,1/Ton

Sementara itu, untuk harga batu bara kontrak Juli 2022 tercatat turut menguat 7,64% menjadi USD376,2 per ton. Untuk kontrak Agustus 2022, harganya juga naik 7,95% menjadi US$ 361,1 per ton.

Penguatan ini masih disebabkan karena permintaan yang terus melonjak. China yang sempat lockdown karena penyebaran Covid-19 tidak tertahankan akhirnya berangsur pulih.

Baca Juga: Terus Naik, Harga Batu Tembus di Atas USD400/Ton

Shanghai, salah satu kota pusat bisnis di sana, akan membuka lockdown mulai 1 Juni mendatang, sehingga hal ini diharapkan meningkatkan permintaan batu bara.

India juga diperkirakan masih mengalami lonjakan permintaan karena suhu ekstrim di sana membuat penggunaan listrik meningkat. Di sisi lain, India berencana mengurangi penggunaan pembangkit listrik berbasis batu bara hingga 4 tahun mendatang. "Dengan rencana ini, diharapkan terdapat pengurangan kapasitas pembangkit listrik sebesar 58 miliar kWh dari 81 pembangkit, menghemat batu bara hingga 34,7 juta metrik ton dan mereduksi emisi karbon hingga 60,2 juta metrik ton. Dibutuhkan 30.000 MW energi bersih untuk mewujudkan hal ini," demikian dikutip dari S&P Global.