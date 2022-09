USAHA es teh kekinian milik Nagita Slavina memang tengah viral di media sosial. Hal ini terjadi setelah perusahaan tersebut melakukan somasi terhadap salah satu netizen yang marah-marah di media sosial.

Menurut netizen tersebut, minuman hits milik Nagita dinilai sangat manis karena mengandung tinggi gula. Namun, bahasa yang digunakan oleh netizen tersebut memang sangat tidak sopan.

Terlepas dari kasus tersebut, terlalu banyak mengonsumsi gula memang berbahaya bagi kesehatan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam unggahan terbarunya di media sosial pun menyinggung soal asupan gula terlalu tinggi dan dampaknya bagi kesehatan, termasuk risiko diabetes.

"Setiap yang berlebihan itu tidak baik, termasuk konsumsi gula, karena berisiko tinggi terkena diabetes," terang Kemenkes dalam unggahan di media sosial, dikutip MNC Portal.

Di sisi lain, Kemenkes pun menjelaskan bahwa tubuh tetap membutuhkan asupan gula untuk meningkatkan energi dan fungsi otak. Menjadi catatan di sini adalah asupan gula yang tepat akan memberi dampak positif bagi tubuh, bukan berlebihan. "Hanya saja konsumsi (gulanya) harus sesuai anjuran, ya," tambah Kemenkes.

Lantas, berapa sih anjuran konsumsi gula harian yang disarankan? Diterangkan Kemenkes dalam video unggahan, di Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10 persen dari total energi (200 kkal). "Konsumsi itu setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari," papar Kemenkes.

Di video itu Kemenkes memberi contoh minuman kemasan soda yang mana kalengnya saja bisa mengandung sekitar 27 gram gula. Sementara itu, pada keterangan Instastory Esteh Indonesia, pada ukuran kecil saja kandungan gula di dalamnya mencapai 31 gram. Kebayang betapa banyak gula di dalamnya?

Di akhir video Kemenkes mengingatkan sekali lagi bahwa penting bagi setiap orang untuk menjaga asupan konsumsi gula untuk hidup yang lebih sehat. "Yuk jaga konsumsi gula kita untuk hidup yang lebih baik," jelasnya.