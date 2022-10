JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan analisis terkait apa saja dampak dari kenaiakan harga BBM bersubsidi.

Hasilnya adalah kenaikan harga BBM bersubsidi masih berdampak positif terhadap produk domestik bruto Indonesia, meskipun tidak terlalu signifikan.

"Kenaikan harga BBM terhadap PDB kita masih positif, walaupun masih kecil nilainya. Jadi ini semua dalam bentuk presentase perubahan," kata Pakar Ekonomi Makro dan Perdagangan International BRIN, Iwan Hermawan di Jakarta, Senin (3/10/2022).

Iwan menjelaskan, ahwa pertumbuhan nilai terhadap PDB dilakukan melalui skenario simulasi pendekatan kesenambungan umum. Dimana simulasi pertama, yaitu kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting. Kedua, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting.

Ketiga, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos. Keempat, kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos plus produktivitas sektor transportasi dan logistik.

Kelima ialah kenaikan harga BBM bersubsidi eksisting plus harga bapokting plus bansos plus produktivitas sektor transportasi dan logistik plus pertanian pangan.

"Dari skenario tersebut, kami ingin memastikan dampak dari adanya kenaiakan harga bbm, di mana 5 skenario tersebut memiliki tren yang makin meningkat," katanya.

Sedangkan untuk tingkat konsumsi oada simulasi satu sampai 3 mengalami penurunan, sementara pada simulasi keempat dan kelima di tingkat konsumsi mengalami peningkatan. Kemudian, untuk inflasi terjadi peningkatan di semua skenario yang diujikan oleh BRIN, sementara pada ekspornya terjadi penurunan pada skenario simulasi 1-4 dan simulasi 5 alami peningkatan. Adapun untuk kegiatan impornya terjadi tren penurunan di setiap skenario simulasi yang diujikan oleh BRIN.