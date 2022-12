JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) klaim harga sembako di toko ritel modern stabil. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebutuhan barang pokok tersedia lengkap di ritel modern. Masyarakat tak perlu cemas ada kekurangan stok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Ketersediaan barang pokok seperti beras, gula, daging ayam, telur, daging sapi, dan minyak goreng di ritel modern dalam keadaan cukup," ujar Arief saat meninjau ritel modern di Jakarta, Kamis (8/12/2022).

Terkait harga, dia menuturkan relatif stabil. Misalnya untuk beras premium, harganya sekitar Rp64.000 per 5 kg, artinya sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.800 per kg, begitu juga harga gula pasir sekitar Rp13.000-13.500 per kg, masih sesuai HET.

Di samping itu, ada pula barang pokok yang mengalami penurunan harga. Seperti daging ayam. Kemudian, ada juga beberapa barang pokok yang mengalami kenaikan harga, seperti telur ayam. Hal itu disebabkan karena tingginya permintaan.

“Apabila tiba-tiba ada lonjakan permintaan tanpa persiapan stok dan suplai yang memadai maka otomatis akan mengerek harga di pasar,” jelasnya.

Untuk produk daging ruminansia, Arief menjelaskan, pihaknya telah menyiapkan alternatif jenis daging. Misalnya, daging yang dilepas oleh Bulog itu daging kerbau harganya Rp80.000 per kg, selain itu tersedia juga daging frozen dengan harga yang sedikit lebih tinggi, serta daging segar dingin atau chill.

“Jadi silahkan saja masyarakat bisa memilih daging yang mana yang mau dibeli, yang kita pastikan adalah ketersediaan dan alternatif harga supaya bisa terjangkau,” jelasnya. Untuk menjaga stabilitas harga jelang Nataru, Arief memastikan sampai dengan Nataru akan dilakukan banyak operasi pasar atau Gelar Pangan Murah. Khusus wilayah Jakarta sendiri, dia bilang, NFA sudah menyiapkan minimal 5 Gelar Pangan Murah. Jumlah ini sewaktu-waktu bisa bertambah. "Setiap minggu itu pasti ada, jadi masyarakat silahkan hadir di situ dan itu harganya pasti baik karena tempat dan distribusinya itu di fasilitasi oleh NFA bekerjasama dengan stakeholder,” terangnya.