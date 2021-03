LONDON – Frank Lampard tidak lagi menukangi Chelsea, tetapi masih menerima gaji dari The Blues –julukan Chelsea– hingga akhir musim 2020-2021. Seperti dikabarkan The Sun, Senin (15/2/2021), Chelsea masih membayar gaji Lampard sebesar 75 ribu poundsterling ( sekira Rp1,4 miliar) per pekan.

Namun, Lampard tidak akan menerima gaji itu jika menerima tawaran di klub lain, sebelum Juli ini. Saat ini beberapa klub memang tengah mengincarnya, seperti Bournemouth, Glasgow Celtic dan Crystal Palace.

Meski begitu, dengan kondisi masih mendapatkan pemasukan dari Chelsea, Lampard memilih untuk menganggur untuk sementara waktu. Setidaknya, hingga awal musim depan.

Pelatih berusia 42 tahun itu tidak bekerja sejak didepak dari kursi pelatih Chelsea pada akhir Januari 2021 lalu. Chelsea memilih untuk memecat Lampard menyusul lima kekalahan dalam delapan pertandingan di Liga Inggris.

Padahal, pada awal musim, Lampard mendapatkan tanggung jawab besar, yaitu membawa timnya bersaing di papan atas. Akan tetapi, seiring liga berjalan, posisi Chelsea terus merosot di klasemen sementara.

Pemilik Chelsea, Roman Abaramovich, akhirnya memutuskan untuk memecat Lampard. Posisinya digantikan Thomas Tuchel yang sejauh ini memenangkan tiga dari empat pertandingannya dan belum pernah kalah bersama The Blues.

