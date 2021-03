JAKARTA telah memiliki jalur sepeda yang sering dilintasi banyak orang. Setiap hari banyak pesepeda keliling ibu kota silih berganti.

Adanya jalur sepeda di ibu kota menjadi daya tarik bagi banyak kalangan. Terlebih dengan adanya jalur sepeda permanen di lintasan jalan protokol, Sudirman-Thamrin.

Tak sedikit orang bersepeda sambil menikmati pemandangan gedung pencakar langit. Kawasan yang menjadi pusat bisnis ibu kota itu nampak semakin rapi.

Dilansir dari Antara, pembangunan jalur sepeda permanen ini, bertujuan juga menjadikan sepeda sebagai moda pilihan dan alternatif dalam perjalanan "first mile and last mile". Selain itu, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pesepeda di wilayah DKI Jakarta.

"Serta mewujudkan Jakarta sebagai kota yang humanis, lestari dan ramah lingkungan seiriring meningkatnya jumlah pesepeda di DKI," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta.

Syafrin memaparkan, pembangunan jalur sepeda permanen di ruas Jl. Sudirman – MH. Thamrin akan dilakukan dalam periode Februari hingga Maret 2021, dengan panjang jalur 11,2 kilometer dan lebar jalur sepeda terproteksi sebesar dua meter.

Jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman-MH Thamrin ini, akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas bagi pesepeda, di antaranya "wayfinding", pijakan kaki di kaki simpang dalam lintasan jalur sepeda dan tempat istirahat berupa "bike rack" pada trotoar.

Saking nyamannya keliling Jakarta melewati jalur sepeda yang tersedia, banyak pesepeda yang tak hanya jalan-jalan, tapi juga berniat mengikuti virtual sport event. Misalnya saja Achmad Pratama. Achmad menuturkan, dirinya bisa menempuh total jarak hingga 100 kilometer keliling Jakarta dan berangkat dari tempat tinggalnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Ia rela bolak-balik bersepeda tiga kali, dengan menempuh jarak 30 kilometer, 30 kilometer, 40 kilometer dan rata-rata waktu yang dicapai rata-rata 60 menit. “Di situ saya merasakan serunya ikut lomba meski melakukannya sendirian,” ungkapnya. Baca Juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Anies Minta Warga di Rumah Saja saat Libur Panjang Sementara itu, diakui Perwakilan Salonpas Sport Indonesia Desy Setiarini, setahun belakangan tren bersepeda terus meningkat. Tak jarang pesepeda mencari sport challenge event bersepeda yang digelar secara virtual. "Selain membuat mereka terus bergerak untuk selalu melatih badannya, data tentang pencapaian, dan track record, serta personal best juga menjadi tujuan utamanya," ujarnya lewat keterangan resmi Salonpas Sport Virtual Ride 2020.