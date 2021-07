MANCHESTER – Ayah Erling Haaland, Alf-Inge Haaland, kesal Jadon Sancho akan segera bergabung ke Manchester United. Dia meluapkan kekesalannya di twitter.

Sebelumnya, Fabrizio Romano menyampaikan Man United dan Borussia Dortmund telah mencapai kesepakatan soal transfer Sancho. Saat ini, pemain berusia 21 tahun itu tinggal menjalani tes medis.

Sancho didatangkan Man United dengan kesepakatan harga sebesar 90 juta euro atau sekitar Rp1,5 triliun plus add-ons. Lalu pemain yang berposisi sebagai winger ini dikontrak selama lima tahun atau sampai 2026.

“Jadon Sancho ke Manchester United ... HERE WE GO! Dikonfirmasi kesepakatan dicapai antara Manchester United dan Borussia Dortmund. € 90 juta dengan tambahan. Biaya agen dan persyaratan pribadi disepakati, kontrak hingga 2026. Tes medis tertunda. Secepatnya akan resmi,” cuit Romano di akun Twitter @FabrizioRomano.

Cuitan tersebut pun mendapat komenter lebih dari 1000 orang. Tak terkecuali di antaranya, Alf-Inge yang tampaknya sendih sang putra akan ditinggal salah satu teman baiknya di Dortmund.

Dalam akun pribadinya @alfiehaaland, legenda Tim Nasional (Timnas) Norwegia ini mencuit, “Sial."

Setelahnya, Alf-Inge berharap Sancho mendapatkan yang terbaik di klub barunya, “Tapi yang terbaik (untuk) @Sanchooo10. Kau akan dirindukan."

Sebagaimana diketahui, Alf-Inge sempat memiliki sentimen tersendiri kepada Man United. Di antaranya, saat mengkritik keputusan anaknya bila memilih Setan Merah sebagai klub selanjutnya. Saat rumor terkait Haaland merapat ke Old Trafford beredar pada Maret lalu, Alf-Inge menyatakan hal itu sama sekali bukan keputusan tepat bagi anaknya. Alf-Inge menilai Man United tidak lebih baik daripada Dortmund. Alf-Inge memang menyimpan dendam tersendiri pada Man United. Sebab, saat pria 48 tahun ini membela Man City, ia menjadi korban tekel horror Roy Keane hingga mengalami patah kaki dan harus pensiun dini. Selain itu, kepindahan Sancho tentu menjadi kehilangan besar bagi Dortmund dan Haaland. Pasalnya, Sancho selalu memanjakan Haaland di lini depan dengan assistnya. Selama di Dortmund, Sancho mencetak 50 gol dan 64 assist dalam 137 penampilan.