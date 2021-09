JAKARTA - Musisi kawakan dan MC legendaris Indonesia, Koes Hendratmo meninggal dunia pada 7 September 2021. Koes meninggal akibat menderita penyakit jantung. Dirinya juga diketahui sudah lama mengidap penyakit tersebut.

Koes lahir di Kediri, 9 Februari 1942. Mengutip laman ‘Pendopo Koes Hendratmo’, ia membentuk grup musik pertamanya di Yogyakarta dengan nama Riang Ria. Ketika itu, Koes baru berusia 15 tahun.

Merasa memiliki talenta dalam bermusik, Koes hijrah dari Yogyakarta ke Jakarta tahun 1964. Di Ibukota, Koes bergabung dengan grup musik Dharma Putra Kostrad, 3 tahun setelah kepindahannya dan menjadi vokalis.

Hingga akhirnya, ia berhasil mengeluarkan album pertamanya di tahun 1968 berjudul ‘Lambaian Bunga’. Dalam album produksi Elshinta Records itu, Koes membawakan 8 buah lagu. Selain itu, album Koes lain yang juga terkenal adalah Sansaro, Wanita Wanita dan My Love for You.

Rambah Dunia MC Koes tak hanya dikenal sebagai penyanyi. Pada 1988, ia didapuk menjadi presenter sebuah acara musik yang masih dikenal masyarakat hingga sekarang, yakni ‘Berpacu dalam Melodi’. Acara tersebut berjalan hingga 18 tahun. Di tahun 2002, ia juga menjadi pemandu acara acara PESTA (Pentas Sejuta Aksi) selama 2 tahun. Koes dikenal gemar bermain golf dan tenis di waktu senggangnya. Hal itu sengaja ia lakukan untuk tetap menjaga stamina tubuh. Ayah dari penyanyi Bonita ini memiliki bisnis di bidang EO (Event Organizer) yang ia bangun bersama sang istri. Usaha itu diberi nama KHAS (Koes Hendratmo-Aprillia Soebroto). Karena Koes juga berpengalaman dalam bidang MC dan menyanyi, ia pun mendirikan ‘Koes Hendratmo Singing Clinic & MC’ yang memberikan pengajaran bagaimana menjadi penyanyi dan MC handal.