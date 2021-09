JAKARTA - Ivan Gunawan memberikan hadiah untuk dirinya sendiri setelah berhasil menjalani diet secara konsisten hingga berat badannya turun 25 kilogram. Hadiahnya itu merupakan sebuah setelan jas yang spesial dan fit di tubuhnya.

Hal tersebut dibagikan sang desainer di media sosial Instagram miliknya. Di platform itu, pria yang akrab disapa Igun ini terlihat tampan dalam balutan kemeja putih, jas hitam, serta bow tie.

Igun mengatakan, hadiah itu adalah bentuk self reward kepada dirinya. “Just another self reward for myself for the efforts and being consistent,” kata dia dikutip dari keterangan di Instagramnya, Selasa (14/9/2021).

Bagi Igun, memiliki setelan jas yang dibuat spesial untuknya adalah suatu kebahagiaan tersendiri. “Having a special suit for my special day is another level happiness for me,” tulis artis sekaligus desainer 39 tahun ini.

Tak lama diunggah, postingan Igun ini lantas banjir komentar. Tak hanya dari netizen, tetapi juga rekan-rekan selebriti yang memuji penampilan barunya. “Gantengnyaaaa,” puji Rossa di kolom komentar. “Sedap!” komentar Tompi. “Aa cakep banget,” kata Tina Toon di kolom komentar. Tak hanya menuai pujian, ada juga yang penasaran dengan motif lain Igun melakukan fitting jas. “Ada apaaaa niihhh bikin suit…..hhmmmmmm,” komentar penyanyi dangdut Iis Dahlia. “Ada yang akan terjadi,” balas Igun singkat. Beberapa netizen bahkan menduga-duga Igun sedang mempersiapkan pernikahan. “Alhamdulillah… udah ada tanda-tanda… wedding day… Igun n…” komentar netizen. “Cieee seperti pengantin,” kata yang lainnya di kolom komentar. “Semoga lancar sampai hari H. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah,” celetuk netizen.