MENGONSUMSI vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh sangat penting untuk dilakukan di masa pandemi Covid-19. Dengan daya tahan tubuh yang baik, seseorang akan lebih tahan terhadap infeksi virus.

Sebagaimana diketahui, ada banyak vitamin yang tersedia saat ini. Setiap vitamin memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing bagi tubuh manusia. Merangkum dari laman Instagram resmi Cleveland Clinic, berikut tiga jenis vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

1. Vitamin C





Vitamin C adalah salah satu penguat sistem kekebalan terbesar dari semua jenis vitamin lainnya. Kekurangan vitamin C malah bisa membuat Anda lebih mudah sakit. Makanan yang kaya vitamin C antara lain jeruk, grapefruits, jeruk keprok, stroberi, paprika, bayam, kangkung dan brokoli.

Asupan vitamin C harian sangat penting untuk kesehatan yang baik karena tubuh tidak memproduksi atau menyimpannya. Tidak perlu khawatir, vitamin C ada dalam begitu banyak makanan sehingga kebanyakan orang tidak perlu mengonsumsi suplemen vitamin C. Tapi dalam beberapa kasus dokter kerap menyarankan untuk mengonsumsinya.

2. Vitamin B6

Vitamin B6 sangat penting untuk mendukung reaksi biokimia dalam sistem kekebalan tubuh. Makanan kaya vitamin B6 adalah ayam dan ikan seperti salmon dan tuna. Vitamin B6 juga ditemukan dalam sayuran hijau dan buncis, yang merupakan bahan utama hummus.

3. Vitamin E

Ini adalah antioksidan kuat yang membantu tubuh melawan infeksi. Makanan yang kaya vitamin E diantaranya adalah kacang-kacangan, biji-bijian dan bayam.

(hel)