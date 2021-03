SEJUMLAH orang melaporkan merasakan efek berbeda-beda usai mendapat vaksin covid-19. Efek samping tersebut misalnya demam, nyeri di lengan, lemas, sampai nyeri di tubuh. Ini akibat dari peradangan yang terjadi di dalam tubuh usai divaksin.

Para ahli mengatakan kondisi tersebut menunjukkan tubuh bereaksi terhadap lonjakan protein dan bekerja melawan infeksi yang dirangsang. Demam, nyeri lengan, nyeri tubuh disebutkan termasuk beberapa gejala umum saat sistem kekebalan tubuh sedang melawan sesuatu.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) merekomenfasikan orang yang menerima vaksin covid-19 untuk minum banyak air, mengingat cairan begitu penting untuk pemulihan tubuh.

Selain itu, disarankan juga mengonsumsi jenis makanan tertentu yang bisa menghidrasi tubuh sehingga membantu proses pemulihan pasca-vaksinasi.

Mengutip dari laman Times of India, Jumat (4/3/2021), jenis makanan yang direkomendasikan adalah sup ayam. Menurut CHEST Journal (CHEST American College of Chest Physician), sup ayam punya dampak pengobatan yang bermanfaat dan memiliki efek anti-inflamasi ringan.

Disebutkan lebih lanjut, manfaatnya akan makin bertambah lebih baik jika di dalam sup ayam dilengkapi jenis makanan penambah imun lainnya. Contohnya kentang, brokoli, kale, sampai kacang-kacangan.

Untuk kuahnya, air kaldu tulang dikatakan mengandung asam amino yakni glisin dan arginin yang mempunyai efek sebagai antiinflamasi yang baik untuk tubuh.

(han)