BERLIAN 15,81 karat dilelang seharga USD38 juta atau sekira Rp542 miliar. Berlian bernama Sakura itu memiliki warna ungu-merah muda dan terlihat sangat cerah. Berlian ini dinamai Sakura –berdasarkan kata Jepang untuk bunga sakura– karena warnanya cerah ungu-merah muda dan terbesar yang pernah muncul di rumah lelang.

Seperti disitat dari cnn.com, Selasa (18/5/2021), Berlian Sakura langka yang dipasang di atas cincin platinum sederhana ini telah diklasifikasikan sebagai cacat internal. Ini berarti noda apa pun yang ada di berlian hanya terlihat dengan pembesaran secara dekat.

Itu juga telah digolongkan sebagai "fancy vivid" yakni ukuran warna intens dicapai hanya dengan 4 persen dari berlian merah muda.

Vickie Sek, Ketua departemen perhiasan Rumah Lelang Christie's, mengatakan bahwa berlian ini mirip dengan warna bunga sakura asal Jepang. Dia menambahkan, sangat jarang berlian merah muda diklasifikasikan sebagai tanpa cacat internal, karena biasanya mengandung "banyak butiran".

Ukuran batu permata juga menjadikannya penemuan yang tidak biasa. Pihak Rumah Lelang Christie's mencatat bahwa kurang dari 10 persen berlian merah muda memiliki berat lebih dari seperlima karat.

Dengan ukuran hampir 80 kali lipat, Berlian Sakura juga dapat memecahkan rekor berlian ungu-merah muda termahal untuk dijual di lelang.

Rekor saat ini dipegang oleh "The Spirit of the Rose", berlian 14,8 karat yang terjual hampir USD27 juta di Balai Lelang Sotheby pada tahun lalu.

Berlian merah muda itu hadir dalam berbagai corak berbeda. Batunya persis bunga sakura yang terkenal karena warna bernada ungunya.

Vickie Sek mengatakan bahwa tidak ada aturan yang mengatakan berlian merah muda atau berlian ungu-merah muda lebih langka.

Terlepas dari harga fantastis Berlian Sakura, pandemi covid-19 telah memengaruhi pasar perhiasan global dalam 1 tahun terakhir.

Berdasarkan penelitian Bain and Co, pendapatan dari penjualan berlian turun secara global sebesar 15 persen pada 2020. Sementara di Amerika Serikat, penjualan perhiasan anjlok hingga 40 persen pada kuartal kedua tahun lalu.