JAKARTA - Nissa Sabyan kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya baru-baru ini muncul kembali video lamanya saat manggung di salah satu acara pada tahun 2021.

Saat meminta untuk penonton bernyanyi bersama, dia justru mendapat sorakan. Meski begitu, dia tetap melanjutkan nyanyiannya dan tetap menyuruh penonton bernyanyi mengikutinya.

“Enggak apa-apa, lanjutkan saja jangan dengarkan kata orang, ucap Nissa.

Sebagian penonton pun mengikuti perempuan 23 tahun itu bernyanyi walaupun masih ada yang tetap menyorakinya.

“Thank you so much, dia dapat kiss dari aku. Kalian enggak dapat,” ujar dia.

Video yang diunggah sebuah akun gosip tersebut pun mendapat reaksi sinis dari netizen. “Jadi mau nonton buat ikut nyorakin,” tulis seorang netizen. Beberapa netizen juga mengungkit kasus dirinya yang diduga menjadi penyebab perceraiannya sang pemain keyboard Ayus dengan mantan istrinya, Ririe Fairus. “Dia hadir menjadi cobaan untuk rumah tangga orang tapi enggak terima ketika banyak cobaan yang hadir di hidup dia, anda luar biasa,” tulis netizen. “Tingkahnya semakin lama semakin enggak tahu malu,” tambah seorang netizen. Banyak netizen yang tidak suka dengan Nissa Sabyan setelah beredar kabar miring yang menyebut dirinya sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan Ririe Fairus. Kian mengundang amarah publik ketika isu tersebut berbuntut pada perceraian sang keyboardis grup band Sabyan dengan Ririe. Semakin memanas lantaran keduanya disebut menikah siri setelah perceraiannya itu.