JAKARTA - SGT Handels GmbH perusahan ekspor-impor yang berbasis di Bern, Switzerland bersama Perkumpulan Bumi Alumni (PBA) mengenalkan produk-produk UMKM Alumni Indonesia ke pasar eropa melalui akses pasar di Swiss.

CEO SGT Handels GmbH, Winitiro Ramadhani menyatakan bahwa diharapkan dengan melalui akses pasar di Swiss membuka juga market di pasar eropa.

Dia dan teamnya sudah melihat marketplace yang dibangun oleh komunitas UMKM Alumni PBA dan melihat potensi yang ada sebagai galeri online yang dapat dikases oleh konsumen luar negeri.

β€œOleh karena, disarankan untuk membuat payment gateway agar transaksi juga dapat dilakukan oleh konsumen di luar negeri,” tuturnya, Minggu (16/10/2022).

Sementara itu Ketua Umum Perkumpulan Bumi Alumni yaitu Ary Zulfikar, (Azoo) mengatakan bahwa ini tak lepas dari perkembangan Perkumpulan Bumi Alumni (PBA), yang membutuhkan terobosan dalam mengembangkan lpasar produk UMKM untuk Go International, yang sebelumnya PBA telah menandatangani MOU dengan Perusahaan Korea Selatan pada ulang tahun PBA pertamanya, Prime Global Network Co. Ltd.

Azoo juga menegaskan bahwa di era transformasi digital ini, marketplace menjadi andalan dalam mengenalkan produk UMKM ke pasar global. Oleh karenanya, saat ini Bumialumni.com terus melakukan pengembangan fitur termasuk upaya kerjasama dengan UMKM lainnya di negara-negara lain. Mengingat transaksi perdagangan sudah borderless atau tidak mengenal batas-batas negara lagi.