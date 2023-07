JAKARTA – Begini kesiapan merger PTPN Group yang akan bergabung ke dalam Sub Holding SupportingCo. Kesiapan PTPN yang akan dimerger ke dalam PTPN I guna membangun Sub Holding Supporting Co, seperti PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV tercermin dari pencapaian perusahaan di tahun 2022 lalu.

Ketua Tim Transisi SupportingCo Jatmiko Santosa yang juga merupakan Direktur PTPN V, berharap, raihan tahun lalu dapat terus ditingkatkan hingga nanti pasca SupportingCo terbentuk.

Maka Sub Holding PTPN tersebut akan mencapai target lebih besar yang dicanangkan oleh Pemerintah menjadi perusahaan pengelolaan aset perkebunan unggul dan terbaik di Indonesia di masa mendatang yang mampu menjaga ketahanan pangan dan energi.

"Jika kinerja tahun lalu dapat terus ditingkatkan, maka SupportingCo ini sepatutnya akan menjadi perusahaan pengelola aset perkebunan yang unggul dan berkesinambungan," jelas Jatmiko di Jakarta Rabu (5/7/2023).

Menurutnya hal tersebut didasarkan kepada potensi Supporting Co yang akan mengelola seluruh kegiatan pemanfaatan aset perkebunan melalui optimalisasi aset serta pengelolaan tanaman perkebunan, diversifikasi usaha, dan inisiatif lain yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan, seperti green business. Jatmiko percaya ruang perubahan yang dimiliki Supporting Co ke depan akan berpengaruh positif dan berdampak luas. "Supporting Co yang akan terbentuk punya PTPN yang memiliki operasional, investasi, bahkan sampai efisiensi biaya terbaik di lingkungan Perusahaan Perkebunan Negara. Ini seharusnya menjadi modal bagi Supporting Co untuk terus melakukan perbaikan pasca merger nanti," ujar Jatmiko. Baginya, raihan PTPN-PTPN pembentuk Supporting Co tahun lalu seharusnya dapat dipertahankan dan ditingkatkan sehingga menjadi momentum perbaikan yang berkesinambungan yang tidak hanya memperbaiki kondisi Perusahaan, namun juga mampu memberi dampak luas bagi masyarakat. "Tidak hanya bagi internal perusahaan, perbaikan kinerja anak usaha PTPN Group calon pembentuk Supporting Co ini harusnya dapat lebih luas lagi menjadi penggerak kegiatan perekonomian masyarakat. Kami optimis," pungkas Jatmiko. Capaian positif anak perusahaan PTPN pembentuk Supporting Co mulai dari prestasi PTPN II perusahaan yang menerapkan Investasi On Farm Kelapa Sawit Terbaik. Sementara itu, PTPN VII di Sumatera Selatan dan Lampung sebagai perusahaan TerAkseleratif karena mampu menyelesaikan target 100% untuk PKS dan 75% untuk kebun yang tersertifikasi RSPO dalam 2 tahun. PTPN VII dipandang telah melakukan program sustainability berdasarkan capaian nilai tambah (premium price) dari sertifikasi yang didapatkan, pemenuhan sertifikasi sustainability baik mandatory ataupun voluntary, serta upaya mencapai target sertifikasi yang ditentukan tahun 2022.

