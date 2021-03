SEKOLAH daring dianggap tidak begitu baik untuk perkembangan anak. Karena anak bisa kehilangan tumbuh kembang yang optimal di usia emasnya.

Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar. Di tengah situasi pandemi yang mengharuskan anak-anak untuk melakukan sekolah daring di rumah.

Penyanyi cilik Shakilla Briana telah membuktikan bahwa kreativitas anak tidak pernah berhenti. Dilansir Spotify, di usianya yang masih 10 tahun, penyanyi cilik tersebut berhasil menciptakan sebuah karya lagu, yang terinspirasi dari situasi pandemi saat ini.

Anak kelas 5 SD tersebut membuat Lagu “We Just Want The World To Be Just Fine”. "Artinya kita hanya ingin dunia baik-baik saja, tentunya merupakan gambaran isi hati setiap orang terhadap situasi ketidakpastian dari pandemi sekarang ini."

Berikut sepenggal lirik dari lagunya.

Innocents all around the world trying to survive

Trying not to get the sickness that could kill them then and there

Orang-orang tak bersalah di seluruh dunia sedang berusaha bertahan hidup

Berusaha agar tidak terkena penyakit yang bisa membunuh mereka saat itu juga

Makna lagu ini menceritakan perjuangan orang-orang di seluruh dunia yang terus berusaha menyesuaikan diri dengan keadaan agar bisa bertahan hidup.

Tomy Hidayat, ayahanda Shakilla Briana, mengatakan, “Saya sangat bangga terhadap pencapaian yang diraih anak saya."

"Saya harap karya lagu Shakilla dapat menyalurkan semangat untuk tetap optimis agar masyarakat Indonesia dapat melewati situasi sulit akibat pandemi Covid-19," lanjut dia.

Ia berharap lagu yang dinyanyikan sekaligus diciptakan Shakilla Briana ini bertaraf internasional. Serta bisa dinikmati secara universal oleh seluruh kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa.