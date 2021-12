JAKARTA - Raihan Best of The Best Graduation Prilly Latuconsina tampaknya bukan perkara mudah. Aktris 26 tahun ini mengungkapkan perjuangan beratnya kala menyelesaikan tugas skripsi.

Prilly mengaku kerap menangis saat menyelesaikan tugas skripnya. Hanya saja, dia memilih tidak menunjukan air matanya di lingkungan pergaulannya. Alhasil, beberapa sahabat dekatnya pun mengira Prilly selalu dalam keadaan bahagia.

"Aku tipe yang kalau nangis sendiri, enggak pernah nunjukin ke teman-teman. Makanya pada ngira happy-happy aja," kata Prilly Latuconsina, di kawasan Juanda, Bekasi Timur, Senin (6/12/2021).

Aktris yang dikabarkan dekat dengan Irzan Faiq ini lantas membeberkan keluh kesahnya selama menjalani tugas akhir.

Selama menyelesaikan skripsinya dirinya pun mengaku waktu istirahatnya pun sangat minim. Bahkan, Prilly jarang tidur demi menyelesaikan tugas kuliahnya.

Terlebih, Prilly mengaku masih kerap meladeni panggilan syuting di tengah masa perkuliahannya.

"Padahal di balik itu semua ada air mata, hari-hari yang enggak tidur, dan yang tahu itu orang tua itu pun kalau mereka enggak sengaja masuk kamar. Susah sendiri kalo bahagia baru berbagi," lanjutnya.

Disinggung soal hadiah, Prilly mengaku tak mendapat kado khusus dari gebetannya, Irzan Faiq. Kabarnya, Irzan kini tengah di berada di luar kota untuk urusan kerjanya. Meski begitu, Irzan pun tak lupa memberi ucapan selamat atas torehannya ini. "Kalau hadiah spesial enggak, karena teman-teman aku semua sibuk syuting, Irzan lagi di luar kota. Dan teman-teman dekat aku juga kalau lagi di Jakarta pun pasti lagi sibuk film, semuanya," jelas Prilly. "Kalau selamat ucapan pasti. Kalau hadiah spesial enggak," sambunya. Irzan juga diduga memberikan dukungan penuh selama dirinya menyelesaikan tugas skripsi. Namun demikian, Prilly menyebut perilaku Irzan tak lebih dari sekedar teman dekat dalam memberikan dukungan. "Ya Suport ya selayaknya teman dekat yang sering ajak ngobrol. Pas sidang skripsi dia support juga, sekarang juga," pungkasnya.