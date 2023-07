JAKARTA - China atau Tiongkok menjadi salah satu investor terbesar di Indonesia. Selain itu, China dikenal juga sebagai mitra dagang.

Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani membahas soal perdagangan Indonesia dengan China saat bertemu dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk AS, Xie Feng di KBRI Washington DC, AS.

BACA JUGA:

Dubes Xie Feng diketahui pernah menjabat Dubes Tiongkok untuk Republik Indonesia pada tahun 2014-2017.

“Duta Besar Xie Feng berbagi cerita tentang pengalamannya yang berkesan selama bertugas sebagai Dubes RRT untuk Republik Indonesia, pada tahun 2014-2017. Karena itu, pertemuan kami serasa berjumpa dengan sahabat lama,” kata Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Saat menjabat Ketua Umum Kadin Indonesia, periode 2015-2020, Rosan kerap bertemu Dubes Xie Feng untuk membahas langkah-langkah konkret meningkatkan hubungan perdagangan, industri, dan investasi antara RI-Tiongkok.

Pada pertemuan yang berlangsung akrab di KBRI, kedua pemimpin juga membahas sejumlah isu, khususnya terkait hubungan RI-Tiongkok di berbagai bidang, terutama di sektor ekonomi, investasi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan kawasan.

Saat ini, Tiongkok tercatat sebagai salah satu investor asing terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Tiongkok ke Indonesia mencapai USD5,18 miliar pada 2022.

Follow Berita Okezone di Google News

Angka itu, melonjak 63,92% dari tahun sebelumnya (year-on-year/yoy), sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir. Di bidang pendidikan, RI bekerja sama dengan Tiongkok meliputi ekonomi digital, infrastruktur digital, dan tata kelola digital “Kami sepakat semua upaya kerja sama yang sudah terjalin akan terus ditingkatkan. Kami juga berkomitmen untuk tetap menciptakan kawasan yang damai,” kata Rosan.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.