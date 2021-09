JAKARTA - Indonesia diapresiasi sebagai salah satu negara yang berhasil dalam menangani pandemi Covid-19 karena mampu menurunkan kasus Covid-19 hingga 58% hanya dalam kurun waktu 2 minggu.

Dikutip dari laman instagram @kemenkes_ri, penuruna kasus sebesar 58% dalam dua minggu tersebut menjadikan Indonesia sebagai one of the best in the world menurut penilaian John Hopkins University.

"Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia telah menunjukkan hasil yang sangat baik, sejak mengalami kenaikan kasus pada Juni-Juli lalu," seperti dikutip instgaram Kemenkes RI, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: Nganggur Akibat Pandemi, Taksi-Taksi Ini Akhirnya Dipakai untuk Bertani

Tercatat pada akhir Juli hingga saat ini angka konfirmasi, perawatan dan kematian akibat dari Covid-19 dilaporkan terus menurun. Bahkan positivity rate telah mendekati rekomendasi WHO yakni kurang dari 5%.

Capaian ini tentunya tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 serta kontribusi dan gotong royong dari seluruh masyarakat Indonesia.

Baca juga: Gubernur Anies: Pandemi Covid-19 Terkendali, Tapi Prokes Harus Tetap Tinggi

"Namun, kondisi ini belum stabil. Kita harus selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya lonjakan kasus. Terlebih dengan adanya varian baru yang selalu mengancam penanganan pandemi Covid-19," ungkapnya. Kementrian Kesehatan meminta masyarakat agar selalu tingkatkan kewaspadaan diri dari potensi penularan Covid-19 dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera ikuti vaksinasi Covid-19. "Jangan lengah, jangan abai. Yuk, kita jaga momentum baik ini untuk #IndonesiaSehat," himbaunya.