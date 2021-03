COVID-19 masih mewabah di banyak negara, termasuk Indonesia. Jumlah orang yang dinyatakan positif terpapar virus corona pun bertambah banyak. Gejala yang dialami juga makin beragam. Terbaru, covid-19 dilaporkan memberikan gejala pada jantung.

Seperti dikutip dari Times of India, Jumat (22/1/2021), sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Medical Association (JAMA) menyatakan hampir 78 persen pasien covid-19 muda dan sehat yang pulih terus menderita tanda-tanda komplikasi serta kerusakan jantung.

Faktanya, bagi mereka yang memiliki gangguan jantung, covid-19 juga dapat meningkatkan risiko kematian. Sebuah studi yang dilakukan oleh China CDC Weekly menemukan bahwa 22 persen pasien yang meninggal akibat covid-19 menderita masalah jantung.

Ada juga bukti kuat yang menunjukkan bahwa untuk masalah yang sering muncul secara diam-diam, masalah jantung dapat muncul di hari-hari pertama infeksi, bahkan bagi mereka yang tidak menunjukkan gejala. Jadi selama masa infeksi covid-19, sangat penting menjaga kesehatan jantung dan melihat gejala awal masalah.

Berikut ini lima gejala covid-19 yang menyerang jantung, seperti dilansir Times of India.

1. Kelelahan

Kelelahan akut dan nyeri dada sering dilaporkan sebagai gejala di antara mereka yang didiagnosis dengan kerusakan jantung setelah covid-19. Ketika jantung bekerja keras untuk mengatur aliran darah, bisa membuat Anda merasa lelah, mengalami detak jantung yang cepat dan tidak teratur. Ini adalah salah satu gejala peringatan awal dari masalah jantung.

2. Peradangan jantung

Saat ini miokarditis atau radang otot jantung adalah komplikasi jantung yang ditakuti, namun umum terkait dengan covid-19. Miokarditis dapat terjadi karena serangan langsung virus pada jantung yang dapat membuat tubuh menyerang sel-sel sehat secara keliru. Dengan peradangan jantung dan masalah terkait lainnya, otot jantung menjadi lebih lemah, menyebabkan organ membesar dan mengganggu aliran darah.

Kondisi ini dapat menyebabkan tingkat tekanan darah turun secara tidak terduga dan menyebabkan penumpukan cairan juga. Tekanan berlebihan di paru-paru atau jantung juga bisa menyebabkan gagal jantung. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh terlalu genting selama atau setelah pemulihan.

3. Saturasi oksigen

Komplikasi umum ketika virus menghalangi aliran darah beroksigen dalam tubuh, kondisi seperti hipoksia, disorientasi, kebingungan, bibir atau wajah kebiruan juga bisa menjadi sinyal gangguan jantung. Gangguan apa pun pada aliran darah dapat menyebabkan penggumpalan, meningkatkan peradangan, dan mempersulit jantung untuk melakukan tugasnya.

Aritmia yakni mengalami kebingungan, kesulitan bicara, keringat berlebih adalah gejala gagal jantung yang perlu mendapat perhatian sekaligus.

4. Menderita POTS Beberapa peneliti percaya bahwa pasien covid-19, terutama yang melakukan perjalanan jauh, dapat menghadapi kondisi seperti POTS atau sindrom takikardia ortostatik postural yang merusak sistem saraf, menyebabkan ketidakseimbangan detak jantung, tingkat tekanan darah yang tidak biasa. Takikardia juga dapat bermanifestasi menjadi gejala seperti pusing, sirkulasi darah menurun, menyebabkan jantung berdebar-debar, pusing, kekebalan tubuh yang terganggu, yang semuanya dianggap sebagai gejala awal gangguan jantung. Ini mungkin memengaruhi seseorang yang telah membersihkan infeksi atau mungkin melawan infeksi aktif tetapi dapat meningkatkan kemungkinan masalah jantung muncul kemudian.

5. Nyeri dada Nyeri dada sebagai gejala adalah sesuatu yang berhubungan dengan penurunan fungsi paru-paru, sesak napas, serta kerusakan jantung. Dalam kasus covid-19, penggandaan dan penyebaran virus dapat menghilangkan organ-organ vital, seperti jantung dari darah beroksigen yang sehat, yang dapat merusak otot-otot jantung dan mengakibatkan nyeri dada, atau angina. Nyeri dada juga dianggap sebagai salah satu tanda pertama serangan jantung. Ini bisa membuat tidak nyaman, terasa seperti mengalami rasa sakit meremas atau menarik di sekitar dada dan leher. Dalam beberapa kasus, nyeri dada yang ekstrem dan berdenyut serta denyut jantung yang berfluktuasi juga dapat menyebabkan pingsan.