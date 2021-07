MARULI Tampubolon kiprahnya di dunia tarik suara dan perfilman sudah tak asing. Siapa sangka aktor berdarah Batak ini resmi dilantik menjadi Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Maruli lahir 34 tahun silam di Jakarta, tepatnta 26 Maret 1987. Sukses jadi aktor, tak membuatnya untuk menjajal profesi lainnya.

Maruli dikenal sukses membintangi beberapa film Indonesia, yang terkenal seperti Terjebak Nostalgia, Bukaan 8, juga Merah Putih Memanggil. Punya suara merdu, suami Mita Soedarjo ini juga menjadi penyanyi terkenal.

Karena Lahir di keluarga dengan latar belakang pengacara, Maruli juga mengikuti jejak sang ayah, Juan Felix Tampubolon. Maruli menjadi pengacara muda berbakat yang membantu menangani banyak kasus di Indonesia.

Tak hanya kuliah di Jakarta, Maruli juga berhasil meraih gelar Bachelor of Business double major in Finance and Business Law dan Master of Business Administration di Edith Cowan University, Perth Australia.

Saat ini Maruli Tampubolon mendapat kepercayaan dari Negara untuk menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan KKIP. Dia tidak ragu-ragu menyatakan siap untuk memberikan Darma Bakti kepada Negara dan mengungkapkan jika hal ini merupakan suatu tugas kehormatan. Berdasarkan Kep Ketua Harian tersebut, Maruli Tampubolon diangkat menjadi Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan KKIP. Acara pelantikan dan sumpah jabatan dipimpin langsung oleh Inspektur Upcara, yakni Ketua Tim Pelaksana Harian KKIP Letjen (Purn) Johannes Suryo Prabowo. Acara pelantikannya dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 201 di Kantor KKIP, Jakarta Pusat. "Merah Putih telah Memanggil. Tugas adalah suatu Kehormatan yang harus diselesaikan dengan Berani, Benar dan Berhasil! Pertolongan TUHAN adalah kekuatan Kami. Komando To The Bone!!," tulisnya di Instagram.