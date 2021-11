LOS ANGELES - Gal Gadot dalam tahap negosiasi akhir untuk berperan sebagai Ratu Jahat dalam film live-action Snow White. Jika negosiasi berjalan lancar, dia akan bergabung dengan Rachel Zegler yang sudah mengonfirmasi keterlibatannya sejak Juni silam.

Selain Snow White, Disney juga tengah mempersiapkan film adaptasi live-action lainnya, seperti The Little Mermaid yang dibintangi Halle Bailey, Pinocchio yang menggaet aktor Tom Hanks, dan Lilo and Stitch yang digarap sutradara Jon M. Chu.

Film live-action Snow White ini akan disutradarai Marc Webb yang sukses menggarap The Amazing Spider-Man dan 500 Days of Summer. Sementara Marc Platt ditunjuk sebagai produser bersama Benj Pasek dan Justin Paul, yang dikenal lewat La La Land dan The Greatest Showman.

Mengutip Variety, Kamis (4/11/2021), Snow White merupakan cerita dongeng karya Brothers Grimm yang dijadikan animasi pada 1937. Film ini bertutur tentang Putri Salju, seorang putri yatim piatu yang tinggal bersama ibu tirinya, Ratu Jahat yang mencoba meracuninya.

Dengan bantuan tujuh kurcaci, Putri Salju berhasil lolos dari ratu dan akhirnya menemukan cintanya serta hidup bahagia selamanya. Produksi film tersebut rencananya akan dimulai pada 2022.*

