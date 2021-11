JAKARTA – Per tahun 2021 ini, Tom Holland sebagai Spider-Man akan mengantongi total enam proyek film Marvel Studios yang telah jalani sejak tahun 2016 silam. Kini, Tom mengaku Ia berhasil tumbuh bersama tokoh Peter Parker secara fisik maupun psikis.

Ketika bergabung dengan MCU, Tom masih berusia 19 tahun dan debut di layar lebar ketika Ia menyentuh usia 20. Berusia masih relatif muda ketimbang beberapa aktor Spider-Man pendahulunya, Tom mengaku sering was was mengenai penampilannya yang bertubuh lebih kecil dibandingkan para rekan mainnya.

“Aku sering berdiri menjauhi rekan-rekanku di karpet merah agar tak kelihatan pendek,” ucapnya dilansir dari CBR, Jumat (19/11/2021).

Ketika Ia berperan dalam film Civil War, Tom diketahui belum melakukan latihan intensif untuk memperbesar tubuhnya. Alhasil, badannya yang kurus itu harus mengenakan baju bantalan demi memperlihatkan efek berotot ketika Ia berada dalam kostum Spider-Man; membuatnya selalu merasa ‘kurang’.

Namun, seiring berjalannya waktu, Tom yang turut mengalami proses pendewasaan diri secara emosional pun memahami bahwa tak ada yang perlu ditakutkan olehnya; Ia adalah seorang bintang, dan terus percaya diri. Salah Satu caranya membangkitkan rasa percaya diri itu adalah dengan ‘memperbesar’ tubuh.

“Aku tahu tinggiku sulit diubah. Tapi aku bisa menambah massa otot!” lanjutnya.

Selain menjadi lebih kekar, kini Tom juga terlihat semakin percaya diri ketika berjalan di karpet merah bersama kawan-kawannya. Dulu sempat merasa terintimidasi oleh aktor-aktor sekelas Robert Downey Jr. dan Chris Evans, kini Tom Holland sukses bersanding dengan mereka secara sejajar; sebagai aktor MCU yang ikonik.

Setelah lima tahun bersama MCU, Tom Holland akhirnya akan mendapatkan sebuah proyek pamungkasnya sebagai Spider-Man lewat film No Way Home. Namun, apakah film ini akan benar-benar menjadi penampilan terakhir Tom dalam jagat sinema Marvel? Semuanya akan terjawab ketika Spider-Man: No Way Home tayang 17 Desember mendatang.