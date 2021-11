JAKARTA - Kabar bahagia datang dari keluarga pesinetron, Caesar Hito dan Felicya Angelista. Lewat akun Instagram pribadinya, Felicya mengumumkan kelahiran anak pertamanya.

Felicya Angelista mengunggah potret saat melahirkan anak ke Instagram pribadinya pada hari Selasa (9/11). Bayi berjenis kelamin perempuan itu lahir pada Selasa (9/11/2021) pukul 08.27 WIB.

Felicya Angelista benar-benar bersyukur atas kehadiran sang buah hati di kehidupannya. Apalagi, Baby B menjadi anak, cucu, serta keponakan pertama di keluarga Caesar Hito dan Felicya Angelista.

Istri Hito ini juga membagikan nama anak perempuannya yaitu Graziella Bible Emmanuela. Nama indah anak Felicya Angelista memiliki arti ucapan syukur ke Tuhan Yang Maha Esa.

“Graziella Bible Emmanuela yang artinya ‘Mengucap syukur atas Firman Tuhan dan penyertaan-Nya yang menjadi nyata’ telah hadir menjadi berkat dan sukacita yang tak ternilai untuk aku dan @hitocaesar serta seluruh keluarga kami,” ujar Felicya Angelista.

Sementara itu Caesar Hito juga tak ada hentinya untuk bersyukur pada sang Pencipta. Dikarenakan buah hatinya itu hadir sangat cepat setelah dirinya dan istri menikah.

Dalam unggahan tersebut, Felicya Angelista dan Caesar Hito mendapatkan ucapan selamat dari beberapa rekan artis.

“Lucunyaaaa selamat kak sehat” kalian,” tulis @lyodraofficial

“Gemesssss selamattt sayang,” komentar akun @shantydenny

“Selamat kaliaaannn,” tulis @fero_walandouw

“Felil & Hitoo congratulations kalian!! Semoga baby nya selalu sehat & mommy nya speed recovery! Welcome to the parenthood,” komentar @billydavidson_