JAKARTA - Kejutan besar terjadi di panggung Gala Live Show 6 X Factor Indonesia, Senin 7 Maret 2022.

Maysha dari grup Girls asuhan Rossa dan Ruth dari kategori Females asuhan Anang Hermansyah jadi yang terlemah di mata pemirsa. Dari Top 9, keduanya jadi finalis dengan voting terendah dari para pemirsa selama satu pekan ke belakang, membuat keduanya masuk ke babak Save Me Song.

Pada babak Save Me Song sebagai penentuan akhir, Ruth tampil membahana lewat lagu hits milik Katy Perry, Roar sebagai penampil pertama. Selanjutnya, ada Maysha yang menyanyikan When We Were Young yang dipopulerkan Adele.

Setelah sempat imbang, Ruth dan Maysha sama-sama mengantongi dua YES dari Anang Hermansyah, Judika, Maia Estianty, dan BCL. Tapi akhirnya, keputusan final di tangan Armand Maulana. Pentolan GIGI ini memutuskan memberikan suaranya kepada Maysha.

Keputusan Armand Maulana menjadikan Ruth harus pulang dan tereliminasi dari ajang X Factor Indonesia sekaligus menjadikan personel kategori Females asuhan Anang sudah habis tak bersisa.

Minggu depan, X Factor Indonesia akan kembali menampilkan penampilan dari TOP 8 lewat babak Gala Live Show 7.

