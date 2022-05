JAKARTA - Caisar Putra Aditya alias Caisar YKS siap melakukan tes urine, sehubungan dengan isu dirinya menggunakan narkotika jenis sabu saat melakukan siaran langsung di TikTok. Hal ini dilakukan untuk membuktikan dirinya bersih dari barang haram.

"Saya juga orang baik, saya orang sehat Alhamdulillah.. Boleh tes urine, berani saya, enggak takut," kata Caisar, ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

Mengenai penampilannya dengan mata sayu saat live TikTok yang memunculkan kecurigaan netizen, Caisar mengaku hal itu hanyalah efek dari kelelahan. Bukan karena akibat mengonsumsi sabu.

"Ya emang kalau capek gimana sih? Kadang kan saya melupakan istirahat, tapi skrg ini udah bisa teratur jam berapa-berapanya ya, kita enggak selalu terforsir," ungkap Caisar.

Pria yang dikenal lewat aksi jogetnya ini sekali lagi memastikan dirinya bersih dari narkotika. Dia belum pernah mengonsumsi sabu seperti yang dituduhkan netizen.

"Enggak lah Insya Allah, kan kita say no to drugs, jauhin narkoba. Enggak pernah. Paling nyabu kan pagi-pagi, nyarapan bubur maksudnya," imbuhnya.

Seperti diketahui, video Caisar saat melakukan siaran langsung atau live di TikTok yang disebut selama 24 jam nonstop beredar di media sosial. Tetapi aksinya tersebut menimbulkan kecurigaan warganet.

Pasalnya, warganet heran karena mantan suami Indadari ini bisa terjaga selama berjam-jam. Ia pun dituding mengonsumsi narkotika jenis sabu gara-gara hal itu.

Ditambah lagi, gestur yang ditunjukkan Caisar saat beraksi di depan kamera dinilai aneh. Mata sayu hingga gerak-geriknya yang sempat keluar frame saat siaran, membuat dugaan dirinya menggunakan sabu semakin kuat.

