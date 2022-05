JAKARTA - Lama tak main muncul di layar kaca, aktris Raline Shah akhirnya siap comeback dengan karya terbarunya. Bukan membintangi film, kali ini untuk pertama kalinya setelah vakum 2,5 tahun, Raline Shah bakal membintangi series.

Rupanya alasan utama perempuan 37 tahun itu vakum, lantaran pandemi Covid-19.

"Karena pandemi, tapi alasan pertama saya ikut produksi ini adalah saya rasa pesan moralnya bagus sekali, saya sendiri tidak punya kesempatan untuk dating queen, dan baru memahami ini," ungkap Raline Shah saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (11/5/2022).

Pertama kalinya bermain series, bintang film 'Surga yang Tak Dirindukan' mengaku ingin mencoba lebih mendalami dunia entertainment, khususnya produksi series.

"Saya juga belum pernah mempertimbangkan untuk ambil series, keterlibatan di mana saya bisa belajar lebih jauh dunia hiburan, dunia entertainment and dunia produksi dan saya pikir why not? bisa belajar dan bekerja, jadi saya mengambil series ini," jelas Raline Shah.

Sementara itu, Dating Queen merupakan series ber-genre romantis komedi, menceritakan tentang empat sahabat perempuan yang menggeluti dunia percintaan lewat dating apps (aplikasi kencan).

Di sini Raline Shah berperan sebagai Dina keasyikan berkencan dengan banyak lelaki hingga kehilangan fokus.

Selain Raline Shah, series ini turut dibintangi oleh Deva Mahenra, Nadine Alexandra, Dea Panendra, Maria Theodore, Arifin Putra hingga Tanta Ginting.

(aln)