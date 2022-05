JAKARTA - Selebgram Grandy Oley tak menyangka dirinya bisa menonton konser BTS. Selama 10 tahun menjadi selebgram traveler, Grandy Oley takjub ketika bisa menyaksikan konser terbaik yang pernah ia tonton selama ini.

"Saya bukan ARMY (fans BTS), saat itu hanya diajak menonton teman nonton konser BTS di Las Vegas. Saya sudah beberapa kali nonton konser serupa, but BTS concert is one the best concert i have ever seen," kata Grandy Soleman

Grandy Oley menyaksikan penampilan BTS di Allegiant Stadium, Las Vegas, Amerika Serikat. Ia kagum dengan segala interaksi yang terjadi antara BTS dan penonton.

"Permainan lightstick BTS yang sudah terkoneksi satu dengan yang lain membuat konser ini menjadi konser yang sangat spektakuler," jelas Grandy Soleman Oley.

Ia pun takjub dengan para ARMY, fans BTS yang berjuang menonton idolanya. “Saya sendiri menyaksikan langsung para fans yang dengan rela mengantri merchant dari subuh dan tidak ragu untuk menghabiskan uang ribuan dollar untuk ikutan konser lebih dari sekali. Bahkan ada yang ikut konser 4 kali," jelas Grandy.

(aln)